В Улан-Удэ в женской колонии устроили шахматные баталии

Мероприятие посвятили международному дню шахмат



В Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для женщин состоялся шахматный турнир, приуроченный к сеждународному дню шахмат. Это уже третий турнир, прошедший в учреждении всего за полгода, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



До сих пор этот вид состязаний не был настолько популярен у осуждённых женщин, как, например, шашки, или нарды. Но за последние полгода ситуация коренным образом изменилась.



Все участницы проявили мастерство и стремление к победе за звание лучшего шахматиста колонии.



В результате упорной борьбы первое место завоевала представительница отряда № 2, второе - отряда № 3, третье - отряда № 1.



- Проведение подобных турниров способствует повышению уровня воспитательного процесса, улучшает интеллектуальное развитие личности, развивает память, внимание, а также более полно раскрывают индивидуальные особенности осуждённых, - отметила заместитель начальника колонии Наталья Пантелеева.

