Мероприятие посвятили международному дню шахмат
В Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для женщин состоялся шахматный турнир, приуроченный к сеждународному дню шахмат. Это уже третий турнир, прошедший в учреждении всего за полгода, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
До сих пор этот вид состязаний не был настолько популярен у осуждённых женщин, как, например, шашки, или нарды. Но за последние полгода ситуация коренным образом изменилась.
Все участницы проявили мастерство и стремление к победе за звание лучшего шахматиста колонии.
В результате упорной борьбы первое место завоевала представительница отряда № 2, второе - отряда № 3, третье - отряда № 1.
- Проведение подобных турниров способствует повышению уровня воспитательного процесса, улучшает интеллектуальное развитие личности, развивает память, внимание, а также более полно раскрывают индивидуальные особенности осуждённых, - отметила заместитель начальника колонии Наталья Пантелеева.
В Улан-Удэ в женской колонии устроили шахматные баталии
Общество, Фото:
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