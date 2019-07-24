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Жителей Бурятии просят подарить книги библиотекам

Жителей Бурятии просят подарить книги библиотекам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2018 году неравнодушные люди подарили библиотекам 2836 книг

Национальная библиотека Бурятии продолжает Акцию дарения «Новые книги для библиотек». Акция является благотворительной и направлена на социально-культурное развитие региона.

В прошлом году акция дарения книг «Книги для малой Родины» пополнила фонды библиотек Бурятии на 2836 книг. Акция объединила около 40 министерств, ведомств, силовых структур и учреждений.

В Бурятии работают 434 муниципальные библиотеки. В современной библиотеке можно получить доступ к электронным информационным ресурсам, встретиться с интересными людьми, поиграть и получить новые полезные навыки. Но все же главным предназначением библиотеки остаётся бесплатный доступ к книжным фондам, приобщение подрастающего поколения к чтению, возможность знакомиться с литературными новинками.

- Библиотечные фонды нуждаются в постоянном пополнении новыми книгами. Современному читателю уже не интересны старые издания 70-90-х годов прошлого века. Библиотеки стараются обновлять свои фонды, привлекая как бюджетные средства, так и другие источники: средства грантов, благотворительные дары, ресурсы ТОСов. Акция дарения «Новые книги для библиотек» призвана пополнить книжные полки библиотек новыми и интересными книгами, - сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.

Дарителем книги может стать любой житель Бурятии или уроженец республики, проживающий за её пределами, а также организации, учреждения, рабочие коллективы, коммерческие фирмы.

В дар принимаются новые книги – это произведения классической и современной мировой художественной литературы, справочно-энциклопедические, научно-популярные и краеведческие издания. Библиотеки будут особенно рады принять книги для детей. Даритель может оформить подписку на местные, республиканские и общероссийские периодические издания для библиотек.

Подаренные книги можно сопроводить памятной дарственной надписью.
Книжные дары принимаются во всех муниципальных библиотеках республики.

Также книги можно принести в Национальную библиотеку Республики Бурятия по адресу: ул. Ербанова, д. 4 (для дальнейшей передачи в муниципальные библиотеки).
книги библиотека
 
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