В удан-удэнской женской колонии впервые провели Сурхарбан

Скачки на лошадях заменили автогонки, а стрельбу из лука заменили песнями и танцами



В Бурятии впервые в истории женской исправительной колонии №7 состоялся праздник Сурхарбан. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



Несмотря на то, что основными видами состязаний традиционно считаются скачки на лошадях, стрельба из лука и национальная борьба, праздник удался на славу.



Скачки на лошадях с успехом заменили автогонки, на специально созданных к этому дню «болидах». Стрельбу из лука заменили шутки, песни и танцы, подготовленные командами, ну, а борьбы на площадке праздника хватило бы ещё на пару-тройку состязаний, ведь главный «приз» во время выступления участников команд разместился на столе жюри и внимательно следил за ходом борьбы.



Главный переходящий приз этого лета – белый заяц, который переходит от победившей команды к новому победителю. На этот раз 1-й отряд был вынужден попрощаться с ним, и передать зайца в руки участников команды 2-го отряда.



По словам осуждённых женщин, это был один из самых ярких массовых праздников за последние полгода.







