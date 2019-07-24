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В удан-удэнской женской колонии впервые провели Сурхарбан

В удан-удэнской женской колонии впервые провели Сурхарбан
Общество, 
Скачки на лошадях заменили автогонки, а стрельбу из лука заменили песнями и танцами

В Бурятии впервые в истории женской исправительной колонии №7 состоялся праздник Сурхарбан. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Несмотря на то, что основными видами состязаний традиционно считаются скачки на лошадях, стрельба из лука и национальная борьба, праздник удался на славу.

Скачки на лошадях с успехом заменили автогонки, на специально созданных к этому дню «болидах». Стрельбу из лука заменили шутки, песни и танцы, подготовленные командами, ну, а борьбы на площадке праздника хватило бы ещё на пару-тройку состязаний, ведь главный «приз» во время выступления участников команд разместился на столе жюри и внимательно следил за ходом борьбы.

Главный переходящий приз этого лета – белый заяц, который переходит от победившей команды к новому победителю. На этот раз 1-й отряд был вынужден попрощаться с ним, и передать зайца в руки участников команды 2-го отряда.

По словам осуждённых женщин, это был один из самых ярких массовых праздников за последние полгода.



Сурхарбан колония
 
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