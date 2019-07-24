В Улан-Удэ на закрытой улице Куйбышева идёт ремонт

Движение транспорта по улице Куйбышева будет закрыто до 23 августа



В связи с ремонтом тепломагистрали с 19 июля по 23 августа закрыто движение транспорта по улице Куйбышева.



Это четвёртый участок теплотрассы в центре Улан-Удэ, который перекладывают коммунальщики.



Ранее были завершены работы по улицам Каландаришвили и Кирова, Ленина. Продолжается до 20 августа ремонт и по улице Партизанской.



Всего в этом году в Улан-Удэ ведётся масштабный капитальный ремонт на трёх из шести городских тепломагистралей. Будет заменено 3886 метров труб по улицам Трубачеева, Ключевской, Сахьяновой, Бабушкина, Тропинина и других, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

