Движение транспорта по улице Куйбышева будет закрыто до 23 августа
В связи с ремонтом тепломагистрали с 19 июля по 23 августа закрыто движение транспорта по улице Куйбышева.
Это четвёртый участок теплотрассы в центре Улан-Удэ, который перекладывают коммунальщики.
Ранее были завершены работы по улицам Каландаришвили и Кирова, Ленина. Продолжается до 20 августа ремонт и по улице Партизанской.
Всего в этом году в Улан-Удэ ведётся масштабный капитальный ремонт на трёх из шести городских тепломагистралей. Будет заменено 3886 метров труб по улицам Трубачеева, Ключевской, Сахьяновой, Бабушкина, Тропинина и других, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ на закрытой улице Куйбышева идёт ремонт
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