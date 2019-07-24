60 тысяч человек посетили буддийские учения Калачакры в Бурятии

В Бурятии подвели итоги буддийского учения Посвящения Дуйнхор Ван Калачакры – 2019. Учение проходило 14 дней на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Специально приехал посланник Далай Ламы Жадо Тулку Ринбоче.
Дословно «Калачакра» переводится как «Колесо времени» и является символом сочетания неизменного бытия и пустоты всего сущего. Верующие считают, что люди, посетившие учения, «трансформировали свою внутреннюю энергию, а это, в свою очередь, оказывает влияние на потоки энергии в мире».
Центральный стадион за две недели посетило более 60 тысяч человек. Цифру озвучили в туристском информационном центре (ТИЦ) «Байкал». В том числе приехали гости из Монголии, Тувы, Калмыкии, Якутии, городов европейской части России.
Пик посещений пришёлся на 14 июля, воскресенье, тогда послушать лекции пришло одномоментно около 14 500 человек. Вместимость Центрального стадионе – 10 тысяч зрителей. Ранее жители Бурятии уже удивлялись удивительному зрелищу переполненного стадиона.
- Сотрудниками Туристского информационного центра и волонтёрами было распространено около 9500 карт-схем города и другой презентационный материал об Улан-Удэ и Бурятии, - сообщает в ТИЦ «Байкал».
Прямые видео трансляции партнёров посмотрели более 60 000 раз.
Во время учений, помимо молебнов и лекций, которые начинались в некоторые дни в пять утра и заканчивались поздним вечером, была построена, а затем разрушена песочная мандала идама Калачакры. Считается, что песок мандалы имеет очень сильную энергию, защищает от всего негативного. Песок был рассыпан в реке Селенге и в озере Байкал «во благо всех живущих на земле».
В знак благодарности за дарованное учение власти Бурятии наградили Жадо Тулку Ринбоче медалью «За заслуги перед Бурятией». Также он получил чётки из бурятского белого нефрита.
- Когда будете держать эти чётки , всегда будете вспоминать о Бурятии и благословлять нашу Республику. Будете знать, что вас всегда ждут и почитают у нас в Бурятии. Благодарим за дарования Посвящения Калачакры Дуйнхор ван, - цитирует пресс-служба Сангхи зампреда правительства Бурятии Баира Цыренова.
фото - Сангха