60 тысяч человек посетили буддийские учения Калачакры в Бурятии



Во время учений, помимо молебнов и лекций, которые начинались в некоторые дни в пять утра и заканчивались поздним вечером, была построена, а затем разрушена песочная мандала идама Калачакры . Считается, что песок мандалы имеет очень сильную энергию, защищает от всего негативного. Песок был рассыпан в реке Селенге и в озере Байкал «во благо всех живущих на земле».









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- Когда будете держать эти чётки , всегда будете вспоминать о Бурятии и благословлять нашу Республику. Будете знать, что вас всегда ждут и почитают у нас в Бурятии. Благодарим за дарования Посвящения Калачакры Дуйнхор ван, - цитирует пресс-служба Сангхи зампреда правительства Бурятии Баира Цыренова.











фото - Сангха