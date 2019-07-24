По республике местами кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июля по республике: по северным районам и северному Прибайкалью без осадков, по остальной территории местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 14-19, местами 8-13, днём 25-30, местами 20-25 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 16-18, днём 26-28 тепла.
В Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
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