В Улан-Удэ без осадков

По республике местами кратковременные дожди, грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июля по республике: по северным районам и северному Прибайкалью без осадков, по остальной территории местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 14-19, местами 8-13, днём 25-30, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 16-18, днём 26-28 тепла.

