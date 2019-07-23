В Бангкоке продолжаются международные соревнования по боксу «Thailand Open International Boxing Tournament’2019»
В утренней части третьего соревновательного дня мастер спорта международного класса Людмила Воронцова из Бурятии одержала победу над спортсменкой из Австралии Скае Николсон и прошла в следующий круг турнира.
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Четвертьфинальные поединки в/к до 57 кг состоятся в среду, 24 июля.
В вечерней сессии в бою за выход в полуфинал Людмила встретится с Манишой Моун из Индии, сообщили в федерации бокса Бурятии.
Людмила Воронцова – чемпионка России 2019 года.
Спортсменка из Бурятии победила австралийку на турнире по боксу в Таиланде
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