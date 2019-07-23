В республике проходит фотоконкурс «Дороги Бурятии»

Принять участие в нём могут любые лица



В Бурятии продолжается приём работ на фотоконкурс «Дороги Бурятии». Он проходит в рамках празднования 95-летия республиканской дорожной отрасли.



Фотоконкурс является открытым, в нём могут участвовать любые лица, а также творческие объединения фотографов вне зависимости от возраста, гражданства и страны проживания. К участию в фотоконкурсе принимаются фотографии, выполненные на региональных, федеральных и муниципальных объектах дорожного хозяйства на территории Республики Бурятия. Конкурсные материалы должны быть сделаны в 2019 году. Плата за участие в конкурсе не взимается.



Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

- «Профессия в лицах» (крупный план работников дорожной отрасли на объектах дорожного хозяйства);

- «Стройка» (проведение дорожных работ на объектах дорожного хозяйства);

- «Дорога в будущее» (высокотехнологичные объекты дорожного хозяйства, введённые в эксплуатацию);

- «Экология» (объекты дорожного хозяйства, находящиеся в гармонии с природой и оберегающие её);

- «Дорожный сервис» (объекты дорожного сервиса на участках региональных и федеральных дорог);

- «Ландшафтная архитектура» (пейзажи объектов дорожного хозяйства).



Заявки на участие в конкурсе принимаются по 20 сентября этого года. Каждый участник может представить не более 3 фотографий в каждой номинации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Улан-Удэ со ссылкой на информацию министерства транспорта Республики Бурятии.

