Неудобства связаны c заменой задвижек на водопроводной сети
В Улан-Удэ в связи с заменой задвижек на водопроводной сети на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Пирогова с 10:00 26 июля до 00:00 29 июля будет изменена схема движения автобусов маршрута №19.
Объезд закрытого для движения участка по улице Зои Космодемьянской будет осуществляться по маршруту: улица Боевая – улица Столбовая– улица Дальневосточная – и далее по утверждённой схеме в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, ссылаясь на информацию комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
В Улан-Удэ временно изменится схема движения 19 маршрута
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