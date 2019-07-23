Психологи тестируют новобранцев, прибывших в войска Восточного военного округа в ходе завершившегося весеннего призыва
Уже изучено более 14,5 тысяч призывников, сообщает пресс-служба ВВО.
Изучение проводится с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов с применением автоматизированного комплекса АРМ-ВП.
Результаты работы психологов и социологов показали, что 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.
Высшее образование до службы в Вооружённых силах получили около 800 человек, среднее профессиональное образование имеют более 8,3 тысячи новобранцев, 11 классов закончили почти 2,3 тысячи военнослужащих.
До поступления на службу около 8,9 тысяч новобранцев проходили обучение, более 4,3 тысячи уже работали
Призывники Восточного округа заявляют, что хотели служить
Общество, Фото:
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