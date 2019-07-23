В Бурятии дети смогли почувствовать себя борцами с лесным огнём

Детям показали обмундирование, оборудование и лесопожарную технику



Сотрудники Иволгинского лесничества и лесхоза навестили детей в лагере «Черёмушки». Лесники пожаловали в гости не с пустыми руками, а в полном обмундировании и с лесопожарным оборудованием.



Напомнив ребятам о правилах поведения в лесу, лесники приступили к самой интересной части профилактического занятия – демонстрации инструментов.



Юные лесники с восторгом принялись состязаться с условной огненной стихией. С помощью ранцевого лесного огнетушителя и пожарного гидропульта, а также благодаря слаженной командной работе ребята смогли отстоять лес и спасти лесных животных.



Также отдыхающие смогли рассмотреть автоцистерну как снаружи, так и изнутри. Показали огнеборцы и кабину лесопожарной техники. Дети интересовались профессией лесника и тушением пожаров. В конце встречи пригласили лесников ещё раз, но уже на следующий сезон, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- Такие профилактические мероприятия детям запоминаются лучше, чем просто скучные лекции. Поэтому мы стараемся сделать такие мероприятия как можно интереснее – привозим технику, инструменты, рассказываем о лесе, лесных животных, правилах поведения, - рассказывают сотрудники Иволгинского лесхоза.



