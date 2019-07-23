В Чите на постамент поставят боевую машину пехоты

Общество, Фото: пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

Она будет украшать сквер памяти ветеранов боевых действий



Настоящий ветеран, воевавший в Афганистане, БМП-1 командира связи займёт своё почётное место на постаменте в сквере памяти ветеранов боевых действий, расположенном в посёлке Текстильщиков Читы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Сейчас в сквере ведутся строительные работы. Будет установлена пятиконечная звезда, статуи воинов-интернационалистов, наружное освещение, скамьи и каменная стена, символизирующая горы Кавказа. Открытие состоится в начале сентября этого года.



Обнаруженная в лесной зоне в плачевном состоянии, боевая машина пехоты 1967 года выпуска была доставлена на территорию исправительной колонии №5, где обрела вторую жизнь. Сейчас, глядя на сверкающие новой краской корпус и гусеницы мощной машины, трудно представить, что ещё в мае она выглядела, практически, как груда металлолома. Также в колонии готово три вида плитки для памятника, скамейки, урны и столбы для наружного освещения.



Работу проверил и.о. руководителя администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников. Он поблагодарил руководство ИК №5 в лице начальника Евгения Шихова, его коллег и тех, кто занимался непосредственным ремонтом машины за добросовестный подход к делу и отметил, что сейчас БМП в полном боевом порядке. Евгений Шихов рассказал, что такую работу довелось выполнять впервые, это было почетно и очень интересно.

