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В Чите на постамент поставят боевую машину пехоты

В Чите на постамент поставят боевую машину пехоты
Общество,  Фото:пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»
Она будет украшать сквер памяти ветеранов боевых действий

Настоящий ветеран, воевавший в Афганистане, БМП-1 командира связи займёт своё почётное место на постаменте в сквере памяти ветеранов боевых действий, расположенном в посёлке Текстильщиков Читы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в сквере ведутся строительные работы. Будет установлена пятиконечная звезда, статуи воинов-интернационалистов, наружное освещение, скамьи и каменная стена, символизирующая горы Кавказа. Открытие состоится в начале сентября этого года.

Обнаруженная в лесной зоне в плачевном состоянии, боевая машина пехоты 1967 года выпуска была доставлена на территорию исправительной колонии №5, где обрела вторую жизнь. Сейчас, глядя на сверкающие новой краской корпус и гусеницы мощной машины, трудно представить, что ещё в мае она выглядела, практически, как груда металлолома. Также в колонии готово три вида плитки для памятника, скамейки, урны и столбы для наружного освещения.

Работу проверил и.о. руководителя администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников. Он поблагодарил руководство ИК №5 в лице начальника Евгения Шихова, его коллег и тех, кто занимался непосредственным ремонтом машины за добросовестный подход к делу и отметил, что сейчас БМП в полном боевом порядке. Евгений Шихов рассказал, что такую работу довелось выполнять впервые, это было почетно и очень интересно.
памятник Чита военная техника Забайкальский край
 
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