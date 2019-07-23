«Золото» ей принесла стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров
С 12 по 20 июля в немецком городе Зюль проходили соревнования по пулевой стрельбе в рамках Кубка мира среди юниоров. Спортсменка из Иркутска Надежда Колода приняла участие сразу в семи стартах, одержав две победы.
Золото она получила в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров и в командных выступлениях.
Надежда является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л. М. Яковенко. Тренер спортсменки – Галина Корзун. В дальнейшем, с 28 июля спортсменка будет готовиться и выступать на международных соревнованиях в Чехии в составе сборной России, затем на чемпионате России в Казани 12 августа вместе с Артёмом Черноусовым. Об этом сообщает СШОР «Приангарье».
Иркутянка победила на кубке мира по пулевой стрельбе
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