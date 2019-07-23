В Иркутске установят памятник жертвам политических репрессий

О памятнике просило общество реабилитированных Иркутской области



В сквере имени 300-летия Иркутска в микрорайоне Лисиха появится памятник жертвам политических репрессий.



Власти планируют разместить памятник после выполнения благоустройства главной аллеи в сквере в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Проект памятника был одобрен на заседании архитектурно-художественной секции Градостроительного совета при администрации Иркутска в 2016 году. Инициатором его установки выступил председатель общественной организации «Общество реабилитированных Иркутской области» Самат Даутов. Модель памятника выполнил иркутский скульптор, заслуженный художник России Лев Сериков.



В настоящее время памятник проходит стадию отливки.





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