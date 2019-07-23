В Селенгинском районе Бурятии открыли новую спортплощадку

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

Построена в улусе Нур-Тухум



20 июля в улусе Нур-Тухум Селенгинского района Бурятии открылась универсальная спортивная площадка. Современный оборудованный спортивный объект, построенный на территории поселения, будет доступен не только для учащихся, но и для жителей села.



«С появлением спортивной площадки у жителей Нур-Тухума в шаговой доступности появился современный спортивный объект, теперь спортивные результаты не заставят себя ждать» – отметил глава района Станислав Гармаев.



Также в этот день на торжественном открытии присутствовали представители министерства спорта и молодёжной политики. Они отметили успехи селенгинских спортсменов и вручили подарок – игровые мячи. После торжественной части на площадке прошли соревнования по мини-футболу с участием спортсменов из восьми футбольных команд Селенгинского района.



Объект расположен рядом со школой и детским садом, и теперь дети здесь могут играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Универсальная площадка размером шестнадцать метров на тридцать метров оборудована двумя баскетбольными щитами, футбольными воротами, стойкой для крепления баскетбольной сетки, современным безопасным полимерным покрытием и сеточным ограждением.



Средства на спортивный объект были выделены по федеральному проекту «Спорт – норма жизни», а также из республиканского и муниципального бюджетов. Вторая такая же спортивная площадка строится в улусе Ташир и будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

