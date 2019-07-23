В Бурятии лесники получили 4 новых трактора

В Бурятии поступили 4 лесохозяйственных трактора. Трелёвочные гусеничные тракторы ТЛ-5АЛМ-01 с погрузочной площадкой, лебёдкой и отвалом оснащены катками и плугами. С помощью таких тракторов лесники производят подготовку для лесовосстановления – прокладку борозд, вспашку земли и уход за лесом. Два трактора направятся в Заиграевском лесхоз, остальные в Заудинский и Хандагатайский лесхозы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.









Поступление новой лесохозяйственной техники стало возможным благодаря национальному проекту «Сохранение лесов».У проекта несколько глобальных целей – восстановить к 2024 году количество лесов до тех площадей, которые были до вырубки, то есть увеличить воспроизводство леса до 100%. Это означает, что весь вырубленный лес будет восстановлен в том же объёме и на территории той же площади. В рамках проекта также будет сформирован качественный запас лесных семян для лесовосстановления.Уже сейчас мероприятия по искусственному лесовосстановлению в Бурятии проведены на площади более 790 га – это более 2,8 миллионов сеянцев сосны. Также заготовлено более 516 кг семян сосны, при плане в 400 кг.