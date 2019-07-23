На Байкале спустили на воду экосудно

Танкер-бункеровщик будет перерабатывать жидкие и твёрдые отходы на Байкале



Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) спустило на воду уникальный танкер-бункеровщик - экологическое судно проекта RT37 для Байкала. Завершение строительства намечено на 31 октября 2019 года.



Строительство ведётся на площадке ремонтно-отстойного пункта «Чертугеевский» в Иркутске. На строительство выделено 625 млн рублей из федерального бюджета.



Решение о строительстве для Байкала экологического судна-бункеровщика было принято в 2017 году по итогам заседания в Улан-Удэ межведомственной рабочей группы под председательством руководителя Росморречфлота Виктора Олерского.



Экосудно будет идти по Байкалу к местам наибольшего скопления флота, сжигать мусор и перерабатывать нефтесодержащие воды. Он будет принимать как жидкие, так и твёрдые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду. Это позволит значительно сократить количество нефтесодержащих и сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро.



На сегодня на Байкале выполняет приём нефтесодержащих и сточных вод только станция комплексной переработки судовых отходов «Самотлор», эксплуатируемый ВСРП. На Байкале на данный момент зарегистрировано более 7 тысяч единиц маломерного флота. В период навигации на него сдаётся примерно 700-800 тонн нефтесодержащих и сточных вод, что недостаточно для обеспечения норм природоохранного законодательства. К тому же «Самотлор» находится на значительном удалении от северных районов озера, где сброс подсланевых и бытовых вод с судов находится вне контроля, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



Справка:



Танкер-бункеровщик - экологическое судно, сборщик нефтесодержащих и сточно-фановых вод, а также сухого мусора - стальное, двухвальное однопалубное судно.



Как называют его инженеры, это «танкер-фабрика», так как он не только собирает отходы, но и перерабатывает их, а заодно и заправляет обслуживаемые суда.



Судно предназначено для приёма с берега, транспортировки и выдачи на берег или другое судно нефтепродуктов дизельного топлива и смазочных масел. Также предусмотрена сборка, очистка или транспортировка к месту переработки нефтесодержащих и сточно-фановых вод, а также сухого мусора. Автономность судна по запасам топлива и масла - 15 суток. Автономность судна по запасам провизии - 15 суток. Автономность судна по запасам воды - 17 суток.





