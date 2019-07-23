 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июля

22 Июля

Популярное

Начальник управления Генпрокуратуры в ДФО проведёт личный приём в Чите

Начальник управления Генпрокуратуры в ДФО проведёт личный приём в Чите
Общество,  Фото:пресс-служба прокуратуры Забайкальского края
Приём пройдёт по предварительной записи

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Любовь Дёмина проведёт в Забайкальском крае личный приём. Он пройдёт в рамках работы временной приёмной Генеральной прокуратуры по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в 2019 году, а также по вопросам, касающимся сфер оплаты труда и жилищно-коммунального хозяйства.

Приём будет осуществляться 26 июля с 14:00 до 18:00 по предварительной записи в Чите, в здании прокуратуры Забайкальского края. Предварительная запись будет вестись до 24 июля по телефону 35-28-45 или при личном обращении. Гражданам при обращении на приём необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а представителям – документ удостоверяющий представительство, заявление в письменном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
генеральная прокуратура Дальневосточный федеральный округ ДФО Чита Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ориентировщик из Бурятии стал призёром чемпионата России
Ориентировщик из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 23.07.2019
Серебряную медаль завоевал Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска
В Бурятии прошла международная конференция эмчи-лам
В Бурятии прошла международная конференция эмчи-лам
Общество, 23.07.2019
Представители России, Китая, Монголии и Тибета делились своим опытом врачевания
Лучники из Бурятии взяли два золота этапа Кубка Европы
Лучники из Бурятии взяли два золота этапа Кубка Европы
Общество, 23.07.2019
Победителями в своих группах стали Сергей Шенхоров и Бато Доржиев
Спортсменка из Бурятии победила австралийку на турнире по боксу в Таиланде
Спортсменка из Бурятии победила австралийку на турнире по боксу в Таиланде
Общество, 23.07.2019
В Бангкоке продолжаются международные соревнования по боксу «Thailand Open International Boxing Tournament’2019»
Осуждённые Бурятии соревновались на всероссийском чемпионате по шахматам
Осуждённые Бурятии соревновались на всероссийском чемпионате по шахматам
Общество, 23.07.2019
Победителей наградили памятными дипломами и подарками
На Первом канале «Буряты» шутили о мэре Улан-Удэ и о «расслабоне» жителей
На Первом канале «Буряты» шутили о мэре Улан-Удэ и о «расслабоне» жителей
Общество, 23.07.2019
В эфире Первого канала показали выступление команды КВН «Буряты»  
В Улан-Удэ заменят плитку к чемпионату мира по боксу
В Улан-Удэ заменят плитку к чемпионату мира по боксу
Общество, 23.07.2019
В Улан-Удэ обещают, что к чемпионату мира в центре города сделают «отличный ремонт»
Призывники Восточного округа заявляют, что хотели служить
Призывники Восточного округа заявляют, что хотели служить
Общество, 23.07.2019
Психологи тестируют новобранцев, прибывших в войска Восточного военного округа в ходе завершившегося весеннего призыва
В Бурятии дети смогли почувствовать себя борцами с лесным огнём
В Бурятии дети смогли почувствовать себя борцами с лесным огнём
Общество, 23.07.2019
Детям показали обмундирование, оборудование и лесопожарную технику
Проверки в Восточном округе охватили 40 тысяч военных
Проверки в Восточном округе охватили 40 тысяч военных
Общество, 23.07.2019
Более 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа были задействованы в завершившейся плановой проверке боевой готовности
В Бурятии установили крест в честь основателей Бичуры
В Бурятии установили крест в честь основателей Бичуры
Общество, 23.07.2019
За организацию и установку креста взялась потомок основателей
В Иркутске установят памятник жертвам политических репрессий
В Иркутске установят памятник жертвам политических репрессий
Общество, 23.07.2019
О памятнике просило общество реабилитированных Иркутской области
В центре Улан-Удэ на оживлённом перекрёстке поставят светофор
В центре Улан-Удэ на оживлённом перекрёстке поставят светофор
Общество, 23.07.2019
Пешеходы больше не будут беспрерывно ходить по дороге напротив «Форума»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^