Приём пройдёт по предварительной записи
Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Любовь Дёмина проведёт в Забайкальском крае личный приём. Он пройдёт в рамках работы временной приёмной Генеральной прокуратуры по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в 2019 году, а также по вопросам, касающимся сфер оплаты труда и жилищно-коммунального хозяйства.
Приём будет осуществляться 26 июля с 14:00 до 18:00 по предварительной записи в Чите, в здании прокуратуры Забайкальского края. Предварительная запись будет вестись до 24 июля по телефону 35-28-45 или при личном обращении. Гражданам при обращении на приём необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а представителям – документ удостоверяющий представительство, заявление в письменном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Начальник управления Генпрокуратуры в ДФО проведёт личный приём в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Серебряную медаль завоевал Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска
Представители России, Китая, Монголии и Тибета делились своим опытом врачевания
Церемония открытия состоится уже сегодня
Соревнования пройдут в августе
Победителями в своих группах стали Сергей Шенхоров и Бато Доржиев
В Бангкоке продолжаются международные соревнования по боксу «Thailand Open International Boxing Tournament’2019»
Победителей наградили памятными дипломами и подарками
В эфире Первого канала показали выступление команды КВН «Буряты»
В Улан-Удэ обещают, что к чемпионату мира в центре города сделают «отличный ремонт»
Психологи тестируют новобранцев, прибывших в войска Восточного военного округа в ходе завершившегося весеннего призыва
Детям показали обмундирование, оборудование и лесопожарную технику
Более 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа были задействованы в завершившейся плановой проверке боевой готовности
За организацию и установку креста взялась потомок основателей
О памятнике просило общество реабилитированных Иркутской области
Пешеходы больше не будут беспрерывно ходить по дороге напротив «Форума»