Начальник управления Генпрокуратуры в ДФО проведёт личный приём в Чите

Общество, Фото: пресс-служба прокуратуры Забайкальского края

Приём пройдёт по предварительной записи



Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Любовь Дёмина проведёт в Забайкальском крае личный приём. Он пройдёт в рамках работы временной приёмной Генеральной прокуратуры по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в 2019 году, а также по вопросам, касающимся сфер оплаты труда и жилищно-коммунального хозяйства.



Приём будет осуществляться 26 июля с 14:00 до 18:00 по предварительной записи в Чите, в здании прокуратуры Забайкальского края. Предварительная запись будет вестись до 24 июля по телефону 35-28-45 или при личном обращении. Гражданам при обращении на приём необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а представителям – документ удостоверяющий представительство, заявление в письменном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

