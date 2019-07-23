Борец Фёдор Балтуев выиграл юношеский олимпийский фестиваль

Европейские соревнования проходят с 21 по 27 июля в Баку



Уроженец села Улей Осинского района Иркутской области Фёдор Балтуев завоевал золото XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля среди кадетов «Баку 2019», который проходит с 21 по 27 июля в столице Азербайджана.



Фёдор выступал в весовой категории до 60 кг. В решающей схватке спортсмен оказался сильнее Сабира Джафарова из Азербайджана.



Бронзу завоевали грузин Давити Абдаладзе и белорус Анатолий Громыко.



