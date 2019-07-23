Найденного в Тулуне котёнка спасатели увезут с собой в Иркутск

Областные спасатели «усыновили» малыша



Спасатели МЧС при разборе завалов жилого дома в Тулуне спустя три недели после разрушительного паводка нашли котёнка. Они «усыновили» животное и увезут в скором времени в Иркутск. Котёнка назвали Ийку.



- Настоящий боец и сын полка по окончании работ уедет с ними в место постоянной дислокации, - говорится в паблике ГУ МЧС по Бурятии в соцсетях.



За время паводка в 107 населённых пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. Сильнее всех пострадал город Тулун.



