Областные спасатели «усыновили» малыша
Спасатели МЧС при разборе завалов жилого дома в Тулуне спустя три недели после разрушительного паводка нашли котёнка. Они «усыновили» животное и увезут в скором времени в Иркутск. Котёнка назвали Ийку.
- Настоящий боец и сын полка по окончании работ уедет с ними в место постоянной дислокации, - говорится в паблике ГУ МЧС по Бурятии в соцсетях.
За время паводка в 107 населённых пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. Сильнее всех пострадал город Тулун.
Найденного в Тулуне котёнка спасатели увезут с собой в Иркутск
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На молебен приехали не только верующие Бурятии, но и из других регионов России
Европейские соревнования проходят с 21 по 27 июля в Баку
Спортсмены Бурятии завоевали бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Областные спасатели «усыновили» малыша
Девушка получила предложение руки и сердца на знаменитом водопаде в Аршане
Бурятские артисты играют воинов в одном из самых ожидаемых российских фильмов
Организаторы из Санкт-Петербурга формировали коллекцию почти три года
В Гэгэтуйском дацане пройдёт большой праздник
Медаль Виктория Харитонова завоевала в командном первенстве
23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
На Дальнем Востоке прошёл открытый шахматный фестиваль «Город у моря»
В Нижнеангарске прошёл турнир по боксу, посвящённый памяти Сергея Бухаева
Победителям бурятской борьбы и стрельбы из национального лука подарят баранов
Чемпионами стали Туяна Будажапова и Буянто Осоров
Работы проводят в преддверии 75-летия Победы