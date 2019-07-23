Представители России, Китая, Монголии и Тибета делились своим опытом врачевания
22 июля в Театре бурятской драмы состоялась первая международная научно-практическая конференция «Взаимодействие традиционных медицинских школ российско-китайско-монгольского трансграничья». Межрегиональный общественный союз эмчи-лам собрал на неё представителей России, Китая, Монголии и Тибета, чтобы целители поделились своими опытом и уникальной методикой врачевания.
На мероприятии Государственный архив Республики Бурятия представил выставку «История буддийской медицины в Бурятии по документам Государственного архива Республики Бурятия». Здесь были представлены архивные документы об истории и развитии буддийской медицины в Бурятии, о деятельности выдающихся эмчи-лам Сультима Бадмаева, Чойнзон-Доржи Иролтуева и других, о гонениях и преследованиях тибетских лам-лекарей в советское время, о возрождении буддийской медицины в Бурятии с 1990-х гг. На презентации архивисты рассказали о таких интересных документах, как свидетельство нерчинского окружного лекаря, выданное Сультиму Бадмаеву в 1852 г. на право ведения медицинской деятельности среди своих сородичей, послужные листы эмчи-лам, справки о деятельности тибетских медицинских школ при дацанах и многих других.
Выставка вызвала большой интерес у участников конференции. В числе посетителей выставки, которых насчитывалось более 120 человек, были учёные, выдающиеся бурятские эмчи-ламы, а также представители Монголии, Китая и Тибета. Об этом сообщает пресс-служба Госархива Бурятии.
Также в этот день музей истории Бурятии провёл закрытый показ Атласа тибетской медицины для эмчи-лам.
В Бурятии прошла международная конференция эмчи-лам
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