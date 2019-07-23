Работы Сальвадора Дали увидели читинцы

Организаторы из Санкт-Петербурга формировали коллекцию почти три года



19 июля в музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялось торжественное открытие выставки «Сальвадор Дали. Тайнопись».



- Несмотря на жаркий день, в зале было многолюдно, ценители уникальной графики Дали поспешили разгадать тайное послание всемирно известного художника, взглянуть на его произведения, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



Забайкальский зритель не избалован возможностью видеть работы классиков. В Чите выставка произведений Сальвадора Дали работала в 2012 году. Сегодня же гостям музейно-выставочного центра посчастливилось познакомиться с другими произведениями известного испанского художника, ранее не экспонировавшимися в России.



- Мне очень приятно, что читинцы и гости города смогут познакомиться с необычными творениями этого известного художника-мистификатора, – отметила директор центра Дина Корсун. – Здесь представлены все аспекты человеческой жизни: любовь, страх, желания, доброе сумасшествие... У Дали нет единственно правильной трактовки, как это часто бывает с академическими произведениями искусства. Его картины, мысли можно и нужно трактовать по-разному, по-своему. В этом и кроется секрет сюрреализма.



Организаторы из Санкт-Петербурга формировали данную коллекцию почти три года. Произведения Сальвадора Дали были собраны у частных коллекционеров, а также в европейских и американских художественных галереях.



На выставке зрители познакомились с оригинальными цветными графическими произведениями, куда вошли 12 работ серии «Алиса в Стране чудес» 1969-1984 годов, уникальная подборка из 7 произведений серии «Кармен» издания 1968 года, 18 работ серии «Далинианские лошади» 1972-1983 годов, а также иллюстрации к повести испанского поэта и политика Педро Антонио де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии. Венцом собрания стал великолепный триптих «Трилогия любви» – заветная мечта коллекционеров со всего мира – написанный Дали в 1976 году, когда его браку с любимой музой Гала было уже почти полвека.





