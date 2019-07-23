В Бурятии создали двухметровую статую божества Идама Ямантаки

В Гэгэтуйском дацане пройдёт большой праздник



28 июля в Гэгэтуйском дацане «Дамба Брэйбун» в Джидинском районе пройдёт праздник буддийского храма. Также состоится освящение двухметровой статуи божества Идама Ямантаки.



Освящение проведёт Дид Хамбо лама Дагба Очиров, ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России.



- Почему решили изготовить именно Идама Ямантаку? В 2014 году, разговаривая с ламами в дацане о том, как ещё лучше и больше овладеть методами для помощи нашим верующим, решили, что будем изготавливать статую Ямантаки. И в тот день Хамбо Лама Этигилов в своём ежедневном учении сказал, что звук раковины доходит до дворца обители Ямантаки. Мы поняли, что это благой знак, - рассказывают в дацане.



Представители дацана добавляют, что «на пути были разные препятствия». Тогда ламы решили, что нужно увидеть воочию мандалу - дворец Ямантаки. Агван Жамцола багша обучил лам из Джиды построению песочной мандалы Ямантаки в Дуйнхор дацане на Верхней Берёзовке.



В декабре 2015 года по приглашению ширээтэ-ламы Санкт-Петербургского дацана Буда ламы Бадмаева ламы построили мандалу Ямантаки в Санкт-Петербургском дацане.



- И, вот, спустя пять лет мы наконец освящаем статую, - отмечают в дацане.



В рамках праздника пройдут состязания по бурятской борьбе, стрельбе из лука, разбиванию хребтовой кости. Здесь состоится и концерт.



Также на мероприятии проведут конкурсы по выделке овечьих шкур, изделий, сшитых из выделанных овечьих шкур, изделий, вязанных из овечьей шерсти.



Пройдёт розыгрыш благотворительных счастливых билетов, где разыграют мотоцикл, тракторную косилку, телевизор, телефоны и т.д.

