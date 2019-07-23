В Улан-Удэ днём ожидается дождь

23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по южной половине республики местами сильные дожди. Ветер восточный 3-8, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 13-18, местами 6-11, днём – 23-28, при дожде 14-19 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью +17,+19, днём +24,+26.
23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
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