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В Улан-Удэ днём ожидается дождь

В Улан-Удэ днём ожидается дождь
Общество,  Фото:pixabay.com
23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по южной половине республики местами сильные дожди. Ветер восточный 3-8, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 13-18, местами 6-11, днём – 23-28, при дожде 14-19 тепла. 

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью +17,+19, днём +24,+26.   
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