В Улан-Удэ на ПВЗ откроют детскую спортивную площадку

Её площадь - 16 на 20 метров



Новая площадка появилась в Железнодорожном районе Улан-Удэ во дворе на улицах Комсомольская, 4 - Октябрьская, 5.



Её площадь - 16 на 20 метров. Для детворы установят ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, стойки для волейбола. На асфальт нанесено резиновое покрытие.



На площадке будут проводиться соревнования, турниры и спортивные акции микрорайона.



Всего на строительство было выделено 1,4 млн рублей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

