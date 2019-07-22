Её площадь - 16 на 20 метров
Новая площадка появилась в Железнодорожном районе Улан-Удэ во дворе на улицах Комсомольская, 4 - Октябрьская, 5.
Её площадь - 16 на 20 метров. Для детворы установят ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, стойки для волейбола. На асфальт нанесено резиновое покрытие.
На площадке будут проводиться соревнования, турниры и спортивные акции микрорайона.
Всего на строительство было выделено 1,4 млн рублей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ на ПВЗ откроют детскую спортивную площадку
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