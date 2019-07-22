Юнармейцы Бурятии участвуют в патриотических мероприятиях

В Восточном военном округе за неделю более 8 тысяч ребят из движения «Юнармия» приняли участие в военно-патриотических мероприятиях



Всего в регионах Дальнего Востока было проведено более 30 подобных мероприятий, одним из наиболее массовых стала игра «Зарница», состоявшаяся в Комсомольске-на-Амуре, в ней приняло участие более 300 юношей и девушек.



Также в Комсомольске юнармейцы поучаствовали в шлюпочном походе «Парус Отечества».



Помимо этого, в Кяхтинском районе Бурятии ребята приняли участие в казачьем фестивале, в республиканской столице молодые люди проходят подготовку к участию в военно-спортивной игре «Барс».



В Уссурийске представители юнармейского движения стали участниками туристического слета, во Владивостоке для ребят проводятся военно-спортивные сборы.



Кроме того, военнослужащие организовывают для юных патриотов Дни открытых дверей в соединениях и воинских частях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



