В Восточном военном округе за неделю более 8 тысяч ребят из движения «Юнармия» приняли участие в военно-патриотических мероприятиях
Всего в регионах Дальнего Востока было проведено более 30 подобных мероприятий, одним из наиболее массовых стала игра «Зарница», состоявшаяся в Комсомольске-на-Амуре, в ней приняло участие более 300 юношей и девушек.
Также в Комсомольске юнармейцы поучаствовали в шлюпочном походе «Парус Отечества».
Помимо этого, в Кяхтинском районе Бурятии ребята приняли участие в казачьем фестивале, в республиканской столице молодые люди проходят подготовку к участию в военно-спортивной игре «Барс».
В Уссурийске представители юнармейского движения стали участниками туристического слета, во Владивостоке для ребят проводятся военно-спортивные сборы.
Кроме того, военнослужащие организовывают для юных патриотов Дни открытых дверей в соединениях и воинских частях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Юнармейцы Бурятии участвуют в патриотических мероприятиях
Общество, Фото:
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