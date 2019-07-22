В России ужесточат правила провоза фруктов и растений в багаже

Новые правила перевоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу вступят в силу в России с 19 августа



Правила ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Например, это коснется тропических фруктов, овощей и посадочного материала,

сообщает «Российская газета».



Также ограничения будут действовать в отношении букетов, веток хвойных деревьев и рождественских ёлок. Запрет коснется и цветочных букетов. В каждом из них должно быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.



Для перевозки более крупных партий на границе необходимо будет предъявить сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию будут возвращать обратно или уничтожать, причем за счет собственника, уточняет «Российская газета».



Новые требования будут распространяться на все виды транспорта, в числе которых — авиаперевозки, железнодорожный и водный транспорт, а также автобусы.





