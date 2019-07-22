На «Baikal Dance Festival» в Улан-Удэ приедет знаменитый танцор Мариинского театра

Байкальский танцевальный фестиваль в третий раз пройдет в Бурятии
В Улан-Удэ пройдёт третий «Baikal Dance Festival». Цель фестиваля – организовать комфортные условия для учеников Бурятского хореографического училища, которые покинули республику, стимулировать артистов приезжать в Бурятию и выступать на родных сценах перед родной публикой.
26 июля откроется фотовыставка. Гости фотовыставки станут свидетелями балетной жизни, увидят танцоров в движении и за кулисами.
8 июля в лектории «Зам» состоится встреча со звездой, специальным гостем фестиваля, Андреем Баталовым, бывшим премьером Мариинского театра, заслуженным артистом России.
- Мы с ним неожиданно познакомились на гастролях в Каннах, и я задал ему коронный вопрос: «А вы были на Байкале?». Андрей, к сожалению, не был, но сейчас он нашёл время приехать к нам, выступить на сцене. Андрея Баталова сравнивают с Барышниковым и Нижинским. Это словами не выразить, его танец нужно видеть, - рассказывает Павел Окунев, организатор фестиваля, ведущий солист московского театра имени Натальи Сац.
Выступление знаменитого танцора можно будет увидеть 9 августа на гала-концерте «Звезды балета». Концерт соберёт на одной сцене солистов балетных и оперных театров Республики Бурятия, Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии, Франции и Южной Кореи. К ним присоединятся продемонстрировать своё искусство выпускники Бурятского хореографического училища разных поколений.
Также в рамках фестиваля с 12 по 14 августа пройдёт форум в селе Гремячинск, где за круглым столом соберутся все ученики и обсудят новые тенденции в театре, вопросы о поддержке культуры республики, поделятся своим опытом. Образовательная часть фестиваля включает в себя конкурс «Baikal Dance Contest» и мастер-классы, на которых можно будет попробовать себя в самых востребованных и интересных танцевальных направлениях.
Справка:
Андрей Баталов- выпускник Санкт-Петербургской Академии русского балета, принадлежит к редкой породе танцовщиков-виртуозов. Он «золотой» лауреат Международных конкурсов артистов балета в Нагойе (Япония, 1996), Париже (1996). Удостоен второй премии Международного балетного конкурса имени Рудольфа Нуреева в Будапеште (1996), первой премии и приза Михаила Барышникова Открытого конкурса артистов балета России «Арабеск-96» в Перми (1996). На международном конкурсе артистов балета в Москве Баталов заслужил Гран-при (1997).
На «Baikal Dance Festival» в Улан-Удэ приедет знаменитый танцор Мариинского театра
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