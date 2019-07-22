Национальное троеборье «Бабжын наадан» пройдёт в Будулане
10 августа на территории сельского поселения «Будулан» Агинского Бурятского округа вновь состоится национальное троеборье «Бабжын наадан». Соревнования названы в честь Бабжи Барас Батора – одного из наиболее почитаемых героев бурятского народа.
По информации пресс-службы Администрации округа, основная цель проведения турнира – возрождение бурятских традиционных мужских игр в их исконном виде, содействие сохранению и развитию бурятского языка, самобытной культуры, популяризации здорового образа жизни, развитию событийного туризма и повышению туристической привлекательности территории.
Соревнования пройдут во второй раз. Как и ранее в 2017 году каждый спортсмен испытает свои силы и навыки во всех трёх видах национального троеборья: стрельбе из лука по национальным правилам, бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», скачкам на лошадях забайкальской породы. По итогам игр будет выявлены победители фестиваля.
Спортивный праздник обещает быть интересным. В прошлом году на Всероссийском конкурсе в области событийного туризма и Всероссийской открытой выставке событийного туризма «Russian Event Expo» национальное троеборье «Бабжын наадан» было отмечено специальным призом «Выбор года» от Министерства культуры Российской Федерации и Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации за высокий профессионализм и творческий подход к презентации проекта.
В Агинском округе снова проведут состязания героя бурятских легенд
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