Такая погода будет наблюдаться в трёх регионах
Неустойчивая погода с дождями и грозами задержится в Забайкалье, Иркутской области и Бурятии. Температура днём не превысит +30 градусов, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
По Забайкальскому краю на протяжении недели ожидается неустойчивая погода. Местами дожди грозы, в утренние часы туманы. Температура ночью +10, +15 градусов, по северу при прояснении +5, +10. Днем +20, +25 градусов.
По Бурятии местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днём с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +14, +19, по северу и юго-западу +6, +11 градусов. Днем +25, +30, по северу от +19 до +24 градусов.
В Иркутской небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах ливни. Утром при прояснении туман. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +12, +17, при прояснении до +7 градусов. Днём +25, +30, местами до +16 градусов.
Неустойчивая погода с дождями и грозами задержится в Бурятии
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