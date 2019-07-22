Сбор предложений объявлен в рамках программы «Формирование современной городской среды»
В Улан-Удэ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство территории у городского Дворца детского и юношеского творчества. В связи с этим администрация Улан-Удэ объявила сегодня, 22 июля, сбор предложений по облагораживанию указанной территории.
Свои пожелания жители могут посылать по адресам:
1. Администрация Октябрьского района: ул. Павлова, 1, кабинет 40. E-mail - aor@ulan-ude-eg.ru;
2. Архитектуре и градостроительству: ул. Бабушкина, д. 25, кабинет 407. E-mail - kagz@ulan-ude-eg.ru;
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно министерство просвещения России одобрило реконструкцию Дворца детского и юношеского творчества в Улан-Удэ.
От улан-удэнцев ждут идей по благоустройству территории у Дворца детского творчества
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