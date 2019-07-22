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От улан-удэнцев ждут идей по благоустройству территории у Дворца детского творчества

От улан-удэнцев ждут идей по благоустройству территории у Дворца детского творчества
Общество, 
Сбор предложений объявлен в рамках программы «Формирование современной городской среды»

В Улан-Удэ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство территории у городского Дворца детского и юношеского творчества. В связи с этим администрация Улан-Удэ объявила сегодня, 22 июля, сбор предложений по облагораживанию указанной территории.

Свои пожелания жители могут посылать по адресам:

1. Администрация Октябрьского района: ул. Павлова, 1, кабинет 40. E-mail - aor@ulan-ude-eg.ru;

2. Архитектуре и градостроительству: ул. Бабушкина, д. 25, кабинет 407. E-mail - kagz@ulan-ude-eg.ru;

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно министерство просвещения России одобрило реконструкцию Дворца детского и юношеского творчества в Улан-Удэ.

дворец детского и юношеского творчества благоустройство
 
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