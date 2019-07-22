В Иркутской области благоустраивают мемориалы

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Работы проводят в преддверии 75-летия Победы



В рамках муниципальной программы в Иркутске приступили к благоустройству территории мемориального комплекса «Вечный огонь Славы». Как пояснили в комитете по управлению Правобережным округом, подрядная организация уже приступила к демонтажу тротуаров и дорожек из плит, а также гранитных бортовых камней.



До октября текущего года здесь планируют поменять тротуарное покрытие на современную плитку с использованием натуральных материалов. Мемориальный комплекс, а также мраморные плиты, расположенные по периметру, будут сохранены. Запланированные работы по благоустройству проводятся в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



Также с 23 июля начнутся работы по ремонту объектов в Усть Илимске, расположенных на территории Памятного знака, посвящённого 40-летию Великой Победы cоветского народа над фашисткой Германией.



По информации отдела по связям с общественностью Администрации города Усть-Илимска, на ремонт мемориала были заложены средства в местном бюджете по муниципальной программе «Развитие культуры». Итоговая цена контракта составила более 845 тысяч рублей.



Подрядная организация уже составила график, по которому будет выполнять условия технического задания. В соответствии с контрактом, в перечень работ входит ремонт ступеней с лицевой и тыльной сторон памятного знака. На лестницах после разбора покрытий должно быть произведено устройство цементных стяжек с армированием и последующее их мощение плиточным материалом. Кроме того, предстоит произвести замену разбитых плит из керамогранита на поверхностях постамента мемориала. Ещё одним пунктом списка заданий обозначена покраска военной техники – танка, пушек и ракет. Собственно, с покраски орудий и начнётся ремонт на территории памятного объекта.



Весь комплекс работ подрядчик должен завершить в срок до 10 сентября этого года.

