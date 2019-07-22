На голову Ленина в Улан-Удэ «водрузили» шляпку

Тут же жители республики начали придумывать своё название сетевому творению: Иркудэ, Ирланда, Иркулан, Уландадинск, Уланкунск, Ирляндия.

Ещё один забавный снимок появился в другом паблике «Андеграунд Бурятии». Здесь соединили два известных памятника – памятник Ленину и иркутскую скульптуру «Бабр». Автор назвал «произведение» «Уланкуцк».

«Давайте акцию, соберём деньги на шампунь и тряпки»

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