На голову Ленина в Улан-Удэ «водрузили» шляпку

Также в Сети «скрестили» два известных памятника – голову Ленина и Бабра
В столице Бурятии на знаменитую голову Ленина «надели» шляпу. Смешную фотографию опубликовала в паблике «Аноним 03» жительница региона в комментариях к посту о том, что памятник нужно помыть, поскольку сейчас по площади часто ходят туристы и фотографируются.
Остальные пользователи отреагировали на эту запись по-разному:
«Какой позор, эту голову уже пора куда-нибудь сбагрить»
«Это не грязь, это загар»
«А Вам за что стыдно? Это должно быть стыдно администрации и правительству. Должны мыть почаще. А разве ливни не помыли?»
«Давайте акцию, соберём деньги на шампунь и тряпки»
Ещё один забавный снимок появился в другом паблике «Андеграунд Бурятии». Здесь соединили два известных памятника – памятник Ленину и иркутскую скульптуру «Бабр». Автор назвал «произведение» «Уланкуцк».
Тут же жители республики начали придумывать своё название сетевому творению: Иркудэ, Ирланда, Иркулан, Уландадинск, Уланкунск, Ирляндия.
В Интернете часто экспериментируют с головой Ленина. В декабре 2018 года памятник «заменили» персонажем комиксов Таносом
.
В 2017 году Apple поменяла лица бурятского сумоиста Анатолия Михаханова и головы Ленина
.
Несколько лет назад широко обсуждалась идея надеть шапку на голову Ленина шапку. Телеведущий Иван Ургант не прошёл мимо этой новости и представил свои варианты головного убора
.
К слову, сам памятник ежегодно моют из пожарного гидранта
.
Известный рекордсмен из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев прошёл полосу препятствий быстрее всех
Сбор предложений объявлен в рамках программы «Формирование современной городской среды»
Также в Сети «скрестили» два известных памятника – голову Ленина и Бабра
В Эрхирике, где затопило дома и участки, работает комиссия по оценке ущерба
Россияне настроились на борьбу с монголами на марафоне «Чистый Байкал»
Работы бурятских скульпторов представят на выставке в Иркутске
Доктор буддийской философии Алексей Тенчой написал роман в трёх частях «Вечная жизнь»
Участники праздника пели родные песни, танцевали ёхор, боролись и перетягивали канат
К участию в акции приглашаются жители, рабочие коллективы, учреждения, коммерческие фирмы
В Иволгинском районе в детском лагере «Черемушки» сотрудники ГИБДД и представители районного управления образования провели викторину «Правила дорожного движения - это наше спасение!»
С 21 по 31 июля на острове Ольхон в посёлке Хужир пройдёт театральная лаборатория и мастер-классы в рамках фестиваля «Сибирская рампа»
Центр защиты леса Бурятии стал применять беспилотник
В Тулуне и Нижнеудинске, пострадавших от наводнения, в конце следующей недели планируется провести выставки-ярмарки жилья
Накануне в подтопленном Эрхирике работал глава Бурятии. Он пообщался с пострадавшими жителями. ВИДЕО
Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи