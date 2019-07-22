В подтопленном Эрхирике под дорогой проведут дополнительные трубы

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии 20 июля после кратковременных ливней оказались затоплены 27 домов и приусадебных участков. В населенном пункте введен режим ЧС.
На данный момент вода с участков ушла, работы продолжаются. Для устранения последствий была привлечена тяжелая техника: 3 самосвала, один погрузчик, 2 экскаватора, машина для прокладки водостоков, вакуумные машины. Также в селе работает спасательная служба, которая по заявкам жителей проводит работы по сушке помещений.
Под муниципальной дорогой прокладываются дополнительные водопропускные трубы. Таким образом повысится качество работы водоотводных сооружений. Также создана комиссия по оценке ущерба.
- Основная причина подтопления – слабый отток воды. Из-за этого вода разлилась и затопила подворья. Проведут трубы и увеличится пропускная способность протока воды под дорогой. Жители говорили, что более 20 лет никаких проблем с подтоплением не было. Обстановка меняется, прошли локальные дожди. Вот эту муниципальную дорогу ремонтировали порядка 7 лет назад и видимо, специалисты недостаточно внимательно рассчитали всё, - рассказал врио директора Центра по ГО, защите населения и территорий от ЧС Николай Заворуев.
Накануне в Эрхирик приехал глава Бурятии Алексей Цыденов, он пообщался с пострадавшими жителями и дал поручения по ликвидации последствий паводка.