В Иркутской области пройдёт школьный Сурхарбан

Победителям бурятской борьбы и стрельбы из национального лука подарят баранов
С 8 по 9 августа в посёлке Новонукутский Иркутской области пройдёт третий областной школьный праздник «Сур-Харбан – 2019». Такое решение было принято на первом заседании организационного комитета, который прошёл под председательством руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева.
Участие в соревнованиях примут более 500 школьников из города Свирска, Балаганского, Заларинского, Усть-Удинского районов и шести районов УОБО. Спортивная программа праздника будет включать бурятскую борьбу «Барилдаан», стрельбу из лука по национальным правилам, состязания в легкоатлетических дисциплинах, мини-футболу и волейболу. Положение о празднике, подготовленное администрацией УОБО, согласовано с региональными министерствами спорта и образования, администрацией Нукутского района.
По словам Анатолия Прокопьева, согласно Положению, к участию в «Сур-Харбане» допускаются команды муниципальных районов Иркутской области, сформированные из учащихся 2003 годов рождения и младше. Участник команды имеет право выступить только в одном виде спортивной программы. По национальным видам спорта разработаны требования, обязательные для всех участников. На соревнованиях по бурятской борьбе «Барилдаан» все спортсмены должны исполнять «Танец орла» перед схваткой, а победитель – после борцовской схватки. Учреждён специальный приз за лучшее исполнение танца. На соревнованиях по стрельбе из лука форма одежды должна быть национальная: бурятский халат, сапоги и шапка. По традиции на «Сур-Харбане» пройдут соревнования на абсолютные первенства по бурятской борьбе и по стрельбе из национального лука. Призы также традиционные – бараны.
Около 100 школьников из детских фольклорных коллективов Нукутского и Аларского районов примут участие в театрализованном представлении на открытии «Сур-Харбана». С концертной программой выступят артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». В этом году в программу праздника включен творческий конкурс «Детства яркая палитра». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
В Иркутской области пройдёт школьный Сурхарбан
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