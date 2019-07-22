Дорогу у Байкала в Бурятии перекроют ради 1,5 тысяч марафонцев

Россияне настроились на борьбу с монголами на марафоне «Чистый Байкал»
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа на берегу Байкала, в селе Максимиха, состоится II международный марафон «Чистый Байкал»
Пробежать марафон приедут жители 52 российских городов, также свои заявки оставили спортсмены из Лондона, Пекина и Улан-Батора. В целом организаторы ожидают более 1,5 тысяч человек.
- В прошлом году марафон выиграл бегун из Монголии. Наши российские спортсмены уже настроились на победу, говорят, не отдадут первое место Монголии. Цель марафона – сохранение нашего озера и приобщение населения к здоровому образу жизни. Мы содействуем федеральной программе «Спорт – норма жизни», суть которой состоит в том, чтобы к 2024 году 55% всего населения уже активно занимались спортом, - поделился начальник отдела массовой физической культуры и подготовки спортивного резерва минспорта Бурятии Баир Дашибальжиров.
Участники соревнования смогут выбрать подходящую для своего уровня дистанцию, всего их 4: забег на 3 км, для детей и любителей, 10 км, 21,1 – полумарафон и 42,2 – марафон для профессионалов.
Также в рамках марафона пройдёт экологическая акция и круглый стол на тему «О Байкале на чистоту», в котором примет участие руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев. На всех пунктах питания будут выступать солисты Национального оркестра Бурятии – этот «приём» организаторы переняли от калифорнийского марафона, но если там играют классику, то на Байкале участники будут наслаждаться национальной бурятской музыкой.
Также ожидается возможный приезд известного российского легкоатлета, олимпийского чемпиона 2004 года в беге на 800 метров Юрия Борзаковского.
- В прошлом году в соревнованиях приняли участие очень много детей, что очень удивило и порадовало меня. Мне звонили мамы, спрашивали, когда будет следующий марафон, рассказывали, что многие дети начали заниматься бегом. Придёт время, когда наш марафон будет собирать десятки тысяч желающих, прямо как Нью-Йоркский марафон, - рассказала организатор марафона, мастер спорта международного класса, экс-чемпионка мира в эстафете «Экиден» Наталья Соломинская.
Также организаторы марафона предупреждают, что в день марафона, 11 августа, будет перекрыта трасса, с 205 километра Баргузинского тракта по направлению в Курумкан до 233 километра. Дорога в 21 км по направлению из Максимихи будет перекрыта с 8 до 15 часов.
Программа соревнований:
9 августа
10:00 - 20:00 – регистрация участников и выдача стартовых пактов по адресу на улице. Рылеева д.2 (ФСК)
10 августа
10:00 — 22:00 — Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам по адресу: Баргузинский район, с. Максимиха с. Максимиха СОЛ «РОВЕСНИК».
12:00-14:00 – Круглый стол с волонтерами и участниками Марафона по вопросам экологии : «О Байкале на чистоту».
14:30 – 17:30 – Экологическая акция с волонтерами и участниками Марафона
18:00 – 21:00 – Церемония открытия Марафона.
11 августа
7.00 Начало работы камер хранения,
9.00 Старт забегов на Марафон, полумарафон и 10 км.
9.05 Старт на дистанции 3000 м.
10:00 – 12:00 Награждение победителей и призеров на дистанции 3 км.
18.00 — 21:00 Награждение победителей и призеров на дистанциях 42,2км, 21,1км., 10км.. Церемония закрытия.
Дорогу у Байкала в Бурятии перекроют ради 1,5 тысяч марафонцев
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