Скульптуры о Байкале устроят «Волновой эффект»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Работы бурятских скульпторов представят на выставке в Иркутске



С 27 июля по 22 сентября в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске пройдёт выставочный проект «Волновой эффект». В роли кураторов выступили экспериментальные художники из США Габриела Булисова и Марк Айзек.



Как сообщает пресс-служба галереи современного искусства Виктора Бронштейна, «Волновой эффект» – это творческий диалог американских и российских художников о будущем Байкала.



Кураторы выставки Габриела и Марк – современные художники, которые создают проекты на острые социальные темы по всему миру. Они сотрудничают с различными изданиями, в том числе с National Geographic.



Последний год Габриела и Марк провели в Сибири. Они изучали культуру Прибайкалья: общались с местным коренным населением, учёными, художниками; исследовали уникальную байкальскую природу, звуки ветра, воды, флоры и фауны. В результате Габриела и Марк создали арт-проект под названием Baikal Lenses. В него вошли фотографии, снятые через специальные линзы; данные об изменении климата в формате электронных треков и фильм о прошлом, настоящем и будущем Байкала. Всё это стало основой выставочного проекта «Волновой эффект».



В экспозицию также вошли инсталляции молодых скульпторов из регионов России: Бурятии, Красноярского края, Кемеровской области и Хакасии. Авторы работали с разными материалами: металлическими трубами, стеклом, вторсырьём, пластиком. В результате получились яркие художественные образы, которые так или иначе интерпретируют последствия антропогенного влияния на природу Байкала.



Кураторы проекта так объясняют название «Волновой эффект»:



– Мелочи, которые мы делаем, чтобы защитить природу и сберечь Байкал, вместе с другими маленькими «волнами» создадут огромную «волну» перемен, которая сохранит озеро для будущих поколений. Когда мы сталкиваемся с угрозами изменения климата и антропогенного загрязнения, мы должны спросить себя: «Какую рябь на воде я создам?».



Возрастное ограничение 6+

