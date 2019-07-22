Работы бурятских скульпторов представят на выставке в Иркутске
С 27 июля по 22 сентября в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске пройдёт выставочный проект «Волновой эффект». В роли кураторов выступили экспериментальные художники из США Габриела Булисова и Марк Айзек.
Как сообщает пресс-служба галереи современного искусства Виктора Бронштейна, «Волновой эффект» – это творческий диалог американских и российских художников о будущем Байкала.
Кураторы выставки Габриела и Марк – современные художники, которые создают проекты на острые социальные темы по всему миру. Они сотрудничают с различными изданиями, в том числе с National Geographic.
Последний год Габриела и Марк провели в Сибири. Они изучали культуру Прибайкалья: общались с местным коренным населением, учёными, художниками; исследовали уникальную байкальскую природу, звуки ветра, воды, флоры и фауны. В результате Габриела и Марк создали арт-проект под названием Baikal Lenses. В него вошли фотографии, снятые через специальные линзы; данные об изменении климата в формате электронных треков и фильм о прошлом, настоящем и будущем Байкала. Всё это стало основой выставочного проекта «Волновой эффект».
В экспозицию также вошли инсталляции молодых скульпторов из регионов России: Бурятии, Красноярского края, Кемеровской области и Хакасии. Авторы работали с разными материалами: металлическими трубами, стеклом, вторсырьём, пластиком. В результате получились яркие художественные образы, которые так или иначе интерпретируют последствия антропогенного влияния на природу Байкала.
Кураторы проекта так объясняют название «Волновой эффект»:
– Мелочи, которые мы делаем, чтобы защитить природу и сберечь Байкал, вместе с другими маленькими «волнами» создадут огромную «волну» перемен, которая сохранит озеро для будущих поколений. Когда мы сталкиваемся с угрозами изменения климата и антропогенного загрязнения, мы должны спросить себя: «Какую рябь на воде я создам?».
Возрастное ограничение 6+
Скульптуры о Байкале устроят «Волновой эффект»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы бурятских скульпторов представят на выставке в Иркутске
Доктор буддийской философии Алексей Тенчой написал роман в трёх частях «Вечная жизнь»
Участники праздника пели родные песни, танцевали ёхор, боролись и перетягивали канат
К участию в акции приглашаются жители, рабочие коллективы, учреждения, коммерческие фирмы
В Иволгинском районе в детском лагере «Черемушки» сотрудники ГИБДД и представители районного управления образования провели викторину «Правила дорожного движения - это наше спасение!»
С 21 по 31 июля на острове Ольхон в посёлке Хужир пройдёт театральная лаборатория и мастер-классы в рамках фестиваля «Сибирская рампа»
Центр защиты леса Бурятии стал применять беспилотник
В Тулуне и Нижнеудинске, пострадавших от наводнения, в конце следующей недели планируется провести выставки-ярмарки жилья
Накануне в подтопленном Эрхирике работал глава Бурятии. Он пообщался с пострадавшими жителями. ВИДЕО
Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи
Споттеры смогут запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта
В Восточном военном округе завершена работа по предварительному отбору кандидатов для поступления в вузы министерства обороны
Расчёты вели огонь из гранатометов РПГ-7В
Школьники должны будут посетить определённое количество выставок, музеев, спектаклей
В ходе профилактических занятий было охвачено более 700 детей