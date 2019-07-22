Они стали лучшими из более чем 300 спортсменов
20 июля в Ангарске прошёл «БАМ Ангарский кросс-триатлон». В девятом традиционном кросс-триатлоне на Еловском водохранилище приняли участие более 300 спортсменов.
Участников приветствовал мэр округа Сергей Петров: «Эти соревнования уже стали доброй традицией и настоящим праздником спорта и здоровья. Триатлон позволяет спортсменам проявить себя в непростых условиях спортивной конкуренции, доказать свое право на победу. От всей души желаю участникам игр счастливых стартов, бескомпромиссной борьбы, новых рекордов, а болельщикам – ярких, зрелищных, запоминающихся эмоций!»
Триатлетам было предложено две дистанции на выбор. Суперспринт по сложившейся традиции ориентирован на детей и участников, не имеющих серьёзной физической подготовки, в возрасте от 12 лет и старше. Им предстояло проплыть 375 метров, проехать 8 километров по пересечённой местности на велосипеде и преодолеть 2,8 километра бегом. Спринт рассчитан на более подготовленных участников и профессиональных спортсменов. Дистанция здесь в два раза больше: плавание – 750 метров, велосипед – 20 километров, бег – 5,6 километров.
Предварительно на спринт зарегистрировались 317 спортсменов, непосредственно в день проведения заявились ещё 19 человек. На суперспринт подало заявки 57 человек.
В упорной и тяжёлой борьбе победителями на дистанции «Спринт» стали Дмитрий Башун из Красноярска и Наталья Чеботарева из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ангарского городского округа.
В Ангарском триатлоне победили красноярец и иркутянка
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