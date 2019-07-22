Улан-удэнцев просят подарить новые книги библиотекам

К участию в акции приглашаются жители, рабочие коллективы, учреждения, коммерческие фирмы



В Бурятии работают 434 муниципальные библиотеки.



- Сегодня в библиотеках можно получить доступ к электронным информационным ресурсам, встретиться с интересными людьми, поиграть и получить полезные навыки. Но все же главным предназначением библиотеки остаётся бесплатный доступ к книжным фондам, приобщение подрастающего поколения к чтению, возможность знакомиться с литературными новинками, - отметили в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.



Библиотечные фонды нуждаются в постоянном пополнении новыми книгами. Современных читателей не устраивают стоящие на полках серые издания 70-90-х годов прошлого века. Библиотеки стараются обновлять свои фонды, привлекая как бюджетные средства, так и другие источники: средства грантов, благотворительные дары, ресурсы ТОСов.



Акция дарения «Новые книги для библиотек» призвана пополнить книжные полки библиотек новыми и интересными книгами. Участие в акции – это возможность посредством книг подарить своим землякам тёплые воспоминания, знания и позитивные эмоции.



- Дарителем может стать любой житель Бурятии. Также к участию в акции приглашаются рабочие коллективы, учреждения, организации, коммерческие фирмы, средства массовой информации, - продолжили в учреждении.



В дар принимаются новые книги – это произведения классической и современной мировой художественной литературы, справочно-энциклопедические, научно-популярные и краеведческие издания. Библиотеки будут особенно рады принять книги для детей. Даритель может оформить подписку на местные, республиканские и общероссийские периодические издания для библиотек.



Подаренные книги можно сопроводить памятной дарственной надписью. Книжные дары принимаются во всех муниципальных библиотеках Улан-Удэ.



