На Ольхоне пройдёт театральная лаборатория
С 21 по 31 июля на острове Ольхон в посёлке Хужир пройдёт театральная лаборатория и мастер-классы в рамках фестиваля «Сибирская рампа»
В лаборатории примут участие около 30 руководителей самодеятельных театральных коллективов, говорится в сообщении Иркутского областного Дома народного творчества.
Лаборатория включает в себя: просмотр и режиссёрский разбор спектаклей; мастер-классы и семинары-практикумы.
Занятия проведут приглашённые высококвалифицированные специалисты в области театрального искусства. Это преподаватель института Современного искусства (Москва), режиссер, художественный руководитель детского театра «Клякса» Елена Салейкова, педагог театрального института им. Б. В. Щукина Юлия Авшарова, педагог студии МХАТ Михаил Мокеев, артист студии театрального искусства Алексей Самойлов, преподаватель сценической речи ГИТИСа Татьяна Федюшина, декан режиссерского факультета РИТИ/ГИТИС Владимир Байчер.
На Ольхоне проходит театральная лаборатория
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