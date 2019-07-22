Специалисты выигрывают в 12 раз по времени
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии в ходе выполнения государственного задания по оценке характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов в Хоринском лесничестве применили беспилотный летательный аппарат.
- Согласно временной методике государственного мониторинга воспроизводства лесов в 2019 году при проведении натурных обследований оценки характеристик лесных насаждений проводятся путём осмотра соответствующего лесного участка. При этом необходимо подобрать характерные участки для закладки пробных площадей. Выполняя данную работу наземным способом на участке в 75 гектаров – потребуется не менее 4 часов. С использованием беспилотника на это уходит максимум 20 минут. Мы выигрываем в 12 раз по времени, при этом соблюдается максимальная точность, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
Всего было обследовано 200 гектаров лесных насаждений.
Центр защиты леса Бурятии стал применять беспилотник
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