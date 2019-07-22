В Иркутской области проведут ярмарки жилья для пострадавших от паводка

Быстрый процесс покупки жилья уже начался – первые шесть жилищных сертификатов получены пострадавшими. Риэлтеры предлагают, например, уже 67 готовых индивидуальных домов в районе Хомутово (Иркутский район), здания вписываются в стоимость 45 тыс. руб. за 1 кв. метр.















По информации пресс-службы правительства Иркутской области

Проекты индивидуальных и многоквартирных жилых домов будут предложены жителям территорий, пострадавших от паводка, для выбора.- Подтоплено, если считать в домовладениях, чуть больше четырех тысяч объектов. В капитальном ремонте нуждаются 5620 домов, – сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.18 июля Иркутской области были выделены деньги на строительство нового и капитальный ремонт пострадавшего жилья из федерального бюджета – более 14 млрд рублей. На новое строительство предусмотрено около 10 млрд рублей, это полностью деньги федерального бюджета. Работы по капремонту будут проводиться на основе софинансирования: 79% из федерального и 21% из областного бюджетов.– На капитальный ремонт предусмотрено свыше четырех млрд рублей. Предстоит огромный объем трудоемких работ. Мы должны закончить их в этом году. Какую-то часть работы должны взять на себя наши местные специалисты, не дело кричать, что строители у нас кончились, – обратился Сергей Левченко к руководителям строительных организаций.Что касается нового строительства, то земельные участки на неподтопляемых территориях выделены уже во всех городах – Тулуне, Нижнеудинске. Заказчиком жилья будет выступать сам житель.– Какой проект они выберут, где и в каком доме жить – люди решат самостоятельно, – подчеркнул губернатор.