Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи
Как рассказал «Известиям» профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский, новая добавка сможет заменить порошковые концентраты из отходов мясного производства (шкур, рогов и копыт), которые уже десятки лет широко применяются для обогащения мясных полуфабрикатов.
Добавка также обогатит молочные продукты и хлебобулочные изделия.
Ученые уверены, что высокое содержание хитина и хитозана позволит создать на её основе линейку лечебного питания, которое подойдёт людям с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами, сообщают «Известия».
Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи
Общество, Фото:
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Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи
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