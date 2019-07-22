Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи

Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи



Как рассказал «Известиям» профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский, новая добавка сможет заменить порошковые концентраты из отходов мясного производства (шкур, рогов и копыт), которые уже десятки лет широко применяются для обогащения мясных полуфабрикатов.



Добавка также обогатит молочные продукты и хлебобулочные изделия.



Ученые уверены, что высокое содержание хитина и хитозана позволит создать на её основе линейку лечебного питания, которое подойдёт людям с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами, сообщают «Известия».

