Аэропорт Улан-Удэ приглашает пофотографировать самолёты

Споттеры смогут запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта



2 августа в 6:00 аэропорт «Байкал» приглашает желающих принять участие в традиционном летнем споттинге.



Споттинг представляет собой вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта. Процесс споттинга часто сопровождается съёмкой.



- Во время мероприятия споттерам будет предоставлена возможность запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта, - сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал»



Заявки на участие принимаются до 30.07.2019 на электронную почту: mail@airportbaikal.ru с пометкой «Заявка на споттинг».



Количество участников ограничено. Каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт и светоотражающий жилет.



