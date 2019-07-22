Споттеры смогут запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта
2 августа в 6:00 аэропорт «Байкал» приглашает желающих принять участие в традиционном летнем споттинге.
Споттинг представляет собой вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта. Процесс споттинга часто сопровождается съёмкой.
- Во время мероприятия споттерам будет предоставлена возможность запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта, - сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал»
Заявки на участие принимаются до 30.07.2019 на электронную почту: mail@airportbaikal.ru с пометкой «Заявка на споттинг».
Количество участников ограничено. Каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт и светоотражающий жилет.
Аэропорт Улан-Удэ приглашает пофотографировать самолёты
Общество, Фото:
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