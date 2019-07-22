В Восточном военном округе отобрали кандидатов в военные вузы

В Восточном военном округе завершена работа по предварительному отбору кандидатов для поступления в вузы министерства обороны



В соединениях и воинских частях округа прошёл отбор кандидатов из числа военнослужащих, не имеющих офицерских званий. Для обучения по программам высшего образования отобрано более 700 военнослужащих, для обучения по программам средней военно-специальной подготовки более 140 человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Также проводилась работа и в военных комиссариатах, где для поступления отбирались представители гражданской молодёжи. Более 2 тысяч дальневосточников отобрано для обучения по программам высшего образования, более 100 по программам среднего образования.



- В лучшую сторону по проведению профессионального ориентирования кандидатов, организации предварительного отбора и оформления документов можно отметить военные комиссариаты Хабаровского края и Республики Бурятия, - сообщили в ВВО.





