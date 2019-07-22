В Бурятии завершились сборы с гранатомётчиками

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Расчёты вели огонь из гранатомётов РПГ-7В



В Восточном военном округе завершились сборы с гранатомётчиками. Сборы проходили на 16 полигонах, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии. Всего было задействовано более 2 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



При проведении боевых стрельб активно применялся опыт современных вооружённых конфликтов. Расчёты вели огонь из гранатометов РПГ-7В по малогабаритным мишеням на удалении от 350 до 250 метров.



Использовались мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника.



На практическом этапе занятий военнослужащие усовершенствовали навыки по ведению разведки, определению видов целей и расстояния до них, уничтожении бронетехники условного противника на максимальной дальности гранатами повышенной бронепробиваемости.



Особое внимание на сборах уделялось боевой стрельбе на максимальные дальности.

