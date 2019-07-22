Расчёты вели огонь из гранатомётов РПГ-7В
В Восточном военном округе завершились сборы с гранатомётчиками. Сборы проходили на 16 полигонах, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии. Всего было задействовано более 2 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
При проведении боевых стрельб активно применялся опыт современных вооружённых конфликтов. Расчёты вели огонь из гранатометов РПГ-7В по малогабаритным мишеням на удалении от 350 до 250 метров.
Использовались мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника.
На практическом этапе занятий военнослужащие усовершенствовали навыки по ведению разведки, определению видов целей и расстояния до них, уничтожении бронетехники условного противника на максимальной дальности гранатами повышенной бронепробиваемости.
Особое внимание на сборах уделялось боевой стрельбе на максимальные дальности.
В Бурятии завершились сборы с гранатомётчиками
Общество, Фото:
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