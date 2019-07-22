Школьники Бурятии будут сдавать культурные нормативы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Школьники должны будут посетить определённое количество выставок, музеев, спектаклей



В школьную программу с 1 сентября включат культурные нормативы.



Программа «Культурные нормативы школьников» откроется первым всероссийским культурным диктантом, который пройдёт 1 сентября 2019 года. Его проведут для учащихся начальной и средней школы. Вопросы будут разделены по направлениям: литература, кино, театр, музей, музыка и архитектура для трёх возрастных категорий.



Цель программы «Культурные нормативы школьников» — популяризация культурной грамотности. Благодаря проекту у учащихся появятся дополнительные возможности для знакомства с шедеврами литературы, театра, музыки, архитектуры, живописи и кино, а также для поступления в творческие вузы.



После посещения выставок, спектаклей, кинопоказов школьники смогут делиться впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике. По итогам проекта планируется провести олимпиаду по культурным нормативам, результаты которой будут давать победителям дополнительные баллы при поступлении в творческие вузы.



Участие в проекте будет на добровольной основе.



Также в рамках проекта планируется разработать конкурс, победители которого будут иметь преимущества при поступлении в творческие вузы России, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

