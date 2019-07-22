Забайкальские лучники завоевали 4 медали на Кубке Европы

Чемпионами стали Туяна Будажапова и Буянто Осоров



В столице Румынии Бухаресте с 16 по 20 июля состоялся кубок Европы по стрельбе из лука. Забайкальские лучники в составе сборной России завоевали две золотых и две серебряных медали.



Туяна Будажапова стала победительницей Кубка Европы в личных соревнованиях среди девушек и завоевала серебро в командных соревнованиях. Буянто Осоров победил в Кубке Европы в командных соревнованиях среди юношей, а Содном Будаев получил серебряную медаль Кубка Европы в командных соревнованиях среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.

