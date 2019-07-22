Чемпионами стали Туяна Будажапова и Буянто Осоров
В столице Румынии Бухаресте с 16 по 20 июля состоялся кубок Европы по стрельбе из лука. Забайкальские лучники в составе сборной России завоевали две золотых и две серебряных медали.
Туяна Будажапова стала победительницей Кубка Европы в личных соревнованиях среди девушек и завоевала серебро в командных соревнованиях. Буянто Осоров победил в Кубке Европы в командных соревнованиях среди юношей, а Содном Будаев получил серебряную медаль Кубка Европы в командных соревнованиях среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
Забайкальские лучники завоевали 4 медали на Кубке Европы
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