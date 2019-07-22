В Иркутске спасли раненого филина

- Шансы на выздоровление хорошие, про выпуск подумаем потом. Через пару дней попробуем убедить нашу семью филинов, что приёмыш им не помешает. Очень тяжело работать, когда любимого ветеринара нет «под боком», даже осмотры приходится проводить прямо на полу, никаких условий. Очень надеемся, что это временные неудобства и не теряем оптимизма, - говорится в сообщении Иркутской зоогалереи.











В Иркутскую зоогалерею накануне привезли филина с подвисающим крылом. Птицу подобрали на обочине.- У кого-то для разнообразия бывает «степь, луна, запасной путь...», а у нас всё как обычно: ночь, звонок, раненая птица. Молоденький тощий филин с подвисающим крылом. Первым делом нужно хорошо накормить, а уже утром врача вызывать и диагнозы ставить, - говорится в группе Иркутской зоогалереи в соцсети.Сегодня утром сотрудники сообщили, что будут лечить левое крыло птицы, истощение и лёгкую черепно-мозговую травму.