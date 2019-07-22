В Иркутске спасли раненого филина

Птица сидела на обочине и не могла улететь
В Иркутскую зоогалерею накануне привезли филина с подвисающим крылом. Птицу подобрали на обочине.
- У кого-то для разнообразия бывает «степь, луна, запасной путь...», а у нас всё как обычно: ночь, звонок, раненая птица. Молоденький тощий филин с подвисающим крылом. Первым делом нужно хорошо накормить, а уже утром врача вызывать и диагнозы ставить, - говорится в группе Иркутской зоогалереи в соцсети.
Сегодня утром сотрудники сообщили, что будут лечить левое крыло птицы, истощение и лёгкую черепно-мозговую травму.
- Шансы на выздоровление хорошие, про выпуск подумаем потом. Через пару дней попробуем убедить нашу семью филинов, что приёмыш им не помешает. Очень тяжело работать, когда любимого ветеринара нет «под боком», даже осмотры приходится проводить прямо на полу, никаких условий. Очень надеемся, что это временные неудобства и не теряем оптимизма, - говорится в сообщении Иркутской зоогалереи.
Споттеры смогут запечатлеть взлёт-посадки самолётов, а также работу служб аэропорта
В Восточном военном округе завершена работа по предварительному отбору кандидатов для поступления в вузы министерства обороны
Расчёты вели огонь из гранатометов РПГ-7В
Школьники должны будут посетить определённое количество выставок, музеев, спектаклей
В ходе профилактических занятий было охвачено более 700 детей
Птица сидела на обочине и не могла улететь
Росгидромет составил список из 22 российских городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха
90-летняя Тамара Зубкова играет на балалайке, гитаре, гармони и зажигает под современную музыку
Чаще всего второе высшее образование хотят получить строители
Подростки проплыли на вёсельных катамаранах от нового Селенгинского моста до стадиона «Спартак»
Участникам первенства России в Бурятии обещают «интересную и сложную местность»
22 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди
21 июля свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых мужественных профессий – металлурги
Шаманы верят, что обряд поможет восстановить «гармонию и баланс водных ресурсов»
Улан-удэнка пожаловалась в общественный совет при МВД