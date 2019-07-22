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Больше половины жителей Бурятии с «вышкой» задумываются о втором дипломе

Больше половины жителей Бурятии с «вышкой» задумываются о втором дипломе
Общество,  Фото:pixabay.com
Чаще всего второе высшее образование хотят получить строители

70% соискателей Бурятии имеют высшее образование, таковы данные анализа резюме, размещённых на hh.ru за последний год. Ещё 8% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 16% соискателей, а оставшиеся 6% указали в резюме лишь среднее.

Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер. Так, людей с высшим образованием больше в сферах «Юристы» (97%), «Высший менеджмент» (96%) и «Страхование» (94%).

Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Домашний персонал» (27%), «Инсталляция и сервис» (27%) и «Туризм, рестораны» (12%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Рабочий персонал» (53%), «Транспорт» (36%) и «Добыча сырья» (28%)*.

При этом, по данным опроса соискателей, который провела служба исследований HeadHunter, среди тех, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% - скорее да, чем нет, 25% - скорее нет и лишь 8% однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента.

Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей сферы «строительство», «недвижимость» и медицинской сфер.



высшее образование
 
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