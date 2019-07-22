Больше половины жителей Бурятии с «вышкой» задумываются о втором дипломе

Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей сферы «строительство», «недвижимость» и медицинской сфер.











70% соискателей Бурятии имеют высшее образование, таковы данные анализа резюме, размещённых на hh.ru за последний год. Ещё 8% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 16% соискателей, а оставшиеся 6% указали в резюме лишь среднее.Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер. Так, людей с высшим образованием больше в сферах «Юристы» (97%), «Высший менеджмент» (96%) и «Страхование» (94%).Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Домашний персонал» (27%), «Инсталляция и сервис» (27%) и «Туризм, рестораны» (12%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Рабочий персонал» (53%), «Транспорт» (36%) и «Добыча сырья» (28%)*.При этом, по данным опроса соискателей, который провела служба исследований HeadHunter, среди тех, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% - скорее да, чем нет, 25% - скорее нет и лишь 8% однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента.